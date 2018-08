Sunrise verlängert Swisscom-Vertrag nur bis 2022

Bei der gestrigen Bekanntgabe der Zahlen hat Sunrise darauf verwiesen, dass des Vertrag zur Benutzung des Swisscom-Festnetzes erneuert worden ist. Warum der Vertrag, der zuletzt eine Laufzeit von 4,5 Jahren hatte, diesmal um ein Jahr weniger verlängert worden ist, hat die 'NZZ' erfragt. Die Antworten würden auf die langsame Emanzipation der Sunrise von Swisscom verweisen, heisst es in dem Bericht .Denn die kürzere Vertragslaufzeit begründet Sunrise damit, dass die Glasfaseranschlüsse bedeutender werden. Da dafür nicht nur Swisscom,sondern auch lokale Energieversorger Netze aufgebaut haben, spiele diese Konkurrenz Sunrise in die Hände. Dort erwarte man also, dass die Energieversorger in den Städten zu bedeutenderen Partnern aufsteigen.Als zweiten Grund wird genannt, dass Sunrise auf den Technologiewandel im Mobilfunk setze und schon bald die Funknetze mit dem neuen Standard 5G aufgerüstet haben will. "Dieser erlaubt eine schnellere Übertragung und gilt im Privatkundenbereich als Alternative für die alten Kupferanschlüsse", schreibt die 'NZZ'. So hoffe Sunrise, dank dem eigenen 5G-Netz in ländlichen Gebieten bald weniger stark auf die Kupferleitungen von Swisscom angewiesen zu sein. (vri)