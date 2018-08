Die IT-Woche:

Diese fünf Topstories sorgten in der Kalender-Woche 34 für Diskussionsstoff in der Schweizer IT-Welt.

Ruf Informatik wird an Axians IT&T verkauft. Geschäftsleiter des Rotkreuzer Käufers Urs Röthlisberger bestätigte am Dienstag auf unsere Anfrage: "Gestern hat Axians IT&T Ruf Informatik übernommen. Heute Morgen wurden die Mitarbeitenden informiert." Ruf Informatik soll als Axians Ruf weiter bestehen bleiben, Ruf-Lösungen weiter unterstützt werden.Zu Risiken und Nebenwirkungen der Übernahme lesen Sie unseren Kommentar Bern, Zürich und Basel Stadt planen gemeinsam eine neue Software-Lösung für die Sozialhilfe. Kurz vor der Volksabstimmung über das Projekt in Bern laufen Politiker Sturm gegen den Projektkredit: Es habe wesentlich billigereAngebote gegeben, die bestehende Software basiere zudem auf aktuellen Technologien, die noch lange unterstützt würden, so zwei Vorwürfe. Wir haben die Hintergründe recherchiert.Isabel Steiner, Chief Technology Officer von Siroop, wird neue CTO des Joint Ventures von Tamedia und Axa im Bereich Mobilität. Das Joint Venture existiert seit Anfangs 2018. Gemeinsam wollen die beiden Unternehmen "neue Angebote im Bereich Gebrauchtwagen sowie weitere Dienstleistungen im Mobilitätsbereich zu entwickeln." Die Aufgabe von Steiner werde es sein, die Plattform autoricardo.ch technologisch auf den neusten Stand zu bringen, so eine Sprecherin von Axa.Automatisierung kann die Effizienz steigern und die Anzahl zufälliger Fehler reduzieren. Es ist aber nicht alles so einfach, wie es auf den ersten Blick erscheint. Wie man das Thema Netzwerkautomatisierung am besten angeht, welche Vorteile es gibt und welchen Herausforderungen man sich stellen muss, erklärt der Rechenzentrums- und Netzwerkexperte Ivan Pepelnjak in einem zweiteiligen Interview.Zweiter Teil: "Netzwerkingenieure werden nicht überzählig" Carmelo Gemelli heisst der erste CTO in der über 160-jährigen Firmengeschichte von Swiss Life Asset Managers. Er tritt die Stelle beim Fondsarm von Swiss Life am 1. November 2018 an. Der Quereinsteiger im Technologiebereich war zuvor lange bei UBS und Credit Suisse. Auf Gemellis To-Do-Liste bei Swiss Life Asset Managers steht primär die Entwicklung und Umsetzung der länderübergreifenden IT-Strategie. Zudem werde er fachbereichsübergreifend die Digitalisierung steuern.