VMware senkt den Preis von "VMware Cloud On AWS" um 50 Prozent

VMware heizt den Preiskampf im Cloud-Markt an. Der Virtualisierungsspezialist und Amazon senken die Kosten für Unternehmen, die damit beginnen ihre virtualisierten Workloads von einer On-Premise-Infrastruktur in die AWS Public Cloud zu verschieben.Wie VMware schreibt, werde der Einstiegspreis für "VMware Cloud on AWS" um 50 Prozent niedriger. Diese Anpassungen gelten auch in der Schweiz, bestätigt VMware auf Anfrage. Das Unternehmen biete neu ausserdem kleinere 3-Host-SDDC-Mindestkonfigurationen (Software-defined Data Center). Zuvor war die Mindestkonfiguration für eine Produktionsumgebung vier Hosts. Für eine begrenzte Zeit werde VMware die 3-Host-SDDC-Umgebung für die Kosten einer 2-Host-Konfiguration anbieten, so die Ankündigung des Unternehmens an der VMworld in Las Vegas.Die Preisfrage sei ein erhebliches Hindernis für die Migration in die Cloud, so ein amerikanischer VMware-Partner zu 'CRN'. "Der neue tiefe Einstiegspreis ist ein starker Treiber für die Adaption der Plattform",sagte er weiter. Er spricht gar von einem "Channel-Geldregen". Ganz so weit möchte VMware- und AWS-Partner Rackspace nicht gehen. Viel mehr handle es sich um eine "verbesserte Chance für viele mittelständische Unternehmen jetzt auch VMware einsetzen zu können", so Rackspace zu inside-channels.ch.AWS und VMware haben ihr gemeinsames Angebot, das sich an Kunden richtet, die Virtualisierungs­software einsetzen und gleichzeitig Computing- oder Speicherdienste von AWS beziehen, im Herbst 2016 angekündigt und vor rund einem Jahr verfügbar gemacht. Angaben zur Anzahl der Kunden machen die Unternehmen keine, man sehe aber ein "grosses Momentum". Eine entsprechende Zertifizierung für Partner gibt es seit März. Derzeit zähle man weltweit bereits 125 akkreditierte Partner, wie VMware-Manager Frank Rauch zum US-Channel-Magazin 'CRN' sagt . Zu Kunden oder Partnern in der Schweiz will das Unternehmen aktuell noch keine Angaben machen. (kjo)