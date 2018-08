HPI bietet neuen Online-Crashkurs für Java

Jede Studie und Umfrage zeigt, Java ist und bleibt eine sehr beliebte Programmiersprache. Der Marktnachfrage folgend baut das HPI Hasso-Plattner-Institut sein Angebot an Online-Kursen aus und bietet mit "Java Capstone" ein neues Format.Der Kurs "Java Capstone" richtet sich an Entwickler mit ersten Java-Kenntnissen und dauert zwei Wochen, wie der Anbieter meldet.Der Online-Kurs ist zwar als MOOC angelegt, besteht aber nichtaus Videos gucken und zuhören. Es stehen primär praktische Übungen und die Arbeit an einem kleinen Projekt auf dem Lehrplan. "Wir lassen unsere Teilnehmer alleine oder im Team ein einfaches Spiel programmieren, zum Beispiel Pong oder BreakOut", erläutert Thomas Staubitz, Co-Leiter des Angebotes.Der Kurs findet auf der HPI-Bildungsplattform https://open.hpi.de statt und ist kostenlos. Start ist am 10. September. (mag)