Beschaffung: Bern kontrolliert Zulieferer auf Lohngleichheit

"Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit": So steht es seit 1981 in der Schweizer Verfassung. Also müssten Männer und Frauen eigentlich gleich viel verdienen. Dennoch wird bis heute immer wieder der Vorwurf von Lohndiskriminierung laut.Die Stadt Bern teilt mit, sie werde die Einhaltung der Lohngleichheit nun auch überprüfen. Nicht für alle Firmen, aber bei der Auftragsvergabe und bei Organisationen mit städtischen Leistungsverträgen.Wer bei Beschaffungen einen Zuschlag erhält, muss sich also künftig auf eine mögliche Prüfung der Lohnbuchhaltung einstellen. Es handle sich um Stichprobenkontrollen, teilt die Stadt mit. Dabei sollen externe Fachleute mit Standard-Analysemethoden des Bundes arbeiten. So würden systematischen Lohndiskriminierungen bei einem Lieferanten der Stadt klar.Vorläufig ist die Prüfung als Projekt angelegt. Es soll aber die Grundlagen für regelmässige Lohn-Prüfungen ab 2020 schaffen.Laut offiziellen Zahlen von 2014 verdienen Frauen in der Gesamtwirtschaft18,1 Prozent oder 1412 Franken pro Monat weniger als Männer. "Rund 40 Prozent dieser Lohndifferenz oder 593 Franken lassen sich nicht durch objektive Faktoren erklären und sind daher potenziell diskriminierend", hält Bern fest.Zu einer allfälligen Lohndiskriminierung in der Schweizer ICT-Branche gibt es unterschiedliche Aussagen: Nach staatlichen Statistiken verdienen Informatikerinnen in der Schweiz gar 22,3 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen. SwissICT hingegen analysierte 24'000 konkrete Schweizer Informatik-Löhne und kam zu einem ganz anderen Ergebnis. Der Verband bilanzierte je nach Stufe (Junior, Senior, Expert…) einen Lohnunterschied von zwischen 3,3 bis fünf Prozent in Informatikfirmen und -abteilungen. Die SwissICT-Zahlen basieren einerseits einzig auf freiwillig gemeldeten Salären, sind aber andererseits wesentlich differenzierter auswertbar als staatliche Statistiken.Und wer keine Lohndiskriminierung betreibt, muss sich auch keine Sorgen machen. (mag)