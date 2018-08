Aarau und Baden legen IT-Abteilungen zusammen, aber

Es ist beschlossen: Sowohl der Einwohnerrat von Aarau als auch derjenige von Baden wollen die Informatikabteilungen zusammenlegen. Dies meldet die 'Aargauer Zeitung'.Während der Entscheid von Aarau einstimmig fiel, hiess es in Baden "Ja" mit 23 zu 20 Stimmen. Die avisierten Kosteneinsparungen von 4,5 Prozent seien zu niedrig, Outsourcing sei nicht ernsthaft geprüft worden und die Risiken seien zu hoch, sagten bürgerliche Einwohnerräte.Ein bürgerlicherZusatzantrag kam in Baden mit grosser Mehrheit durch: Das Ja erfolgte nämlich unter der Prämisse, dass die jährlichen IT-Kosten der Stadt von aktuell 2,9 Millionen Franken um 15 Prozent zu senken seien. Dies noch in der laufenden Legislatur.Baden und Aarau müssen nun einen Weg finden, dies sicherzustellen. Noch auf Niveau "wünschbar" ist die Erklärung beider Städte, man wolle auch weitere Gemeinden ins neue Kompetenzzentrum einbinden. (mag)