Kanton Grau­bünden kauft 600 iPhones

Das Amt für Informatik des Kantons Graubünden schrieb im Mai die Beschaffung von rund 600 Smartphones aus, um vorhandene Geräte zu ersetzen. Verschiedene Apps, die mit internen Fachanwendungen kommunizieren, setzen das iOS-Betriebssystem voraus, hiess es in der Ausschreibung.Der Zuschlag in Höhe von rund 388'000Franken respektive 656,20 Franken pro Gerät ging nun an Mobilezone. Der Anbieter hat sich gegen fünf weitere Unternehmen durchgesetzt, wie einer Publikation auf Simap zu entnehmen ist. Bei den Zuschlagskriterien wurde der Preis mit 90 Prozent gewichtet und die Abwicklung von Garantiefällen mit zehn Prozent. (kjo)