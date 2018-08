Salt: "Investitionen tragen Früchte"

Salt verbuchte im zweiten Quartal mehr Umsatz und Gewinn und geht zurück zu Mobilezone.

Mobilezone vertreibt wieder Salt-Abos

260,6 Millionen Franken setzte Salt im vergangenen zweiten Quartal um, was einem Wachstum von 1,4 Prozent im Jahresvergleich entspricht. Das Wachstum sei vor allem auf die Ausrüstungs- und sonstigen Service-Erlöse sowie die Zunahme der Abonnenten zurückzuführen, schreibt der Telco. Der Gewinn auf Stufe EBITDA stieg um 4,2 Prozent auf 122 Millionen Franken und die EBITDA-Marge betrug 46,8 Prozent, nach 45,6 Prozent im Vorjahresquartal. Diese Steigerung schreibt Salt der "Fokussierung des Managements auf operative Verbesserungen" zu.Die Investitionen in das Netzwerk und die Servicequalität der letzten Jahre würden Früchte tragen, schreibt der Telco. Im zweiten Quartal steigerte Salt die Zahl der Mobilfunk-Postpaid-Kunden um 12'000 auf 1,24 Millionen Kunden und auch das Ende März lancierte Fiber-Angebot finde "immer besseren Anklang". Die annualisierte Abwanderungsrate sei auf 16 Prozent gesunken,was dem niedrigsten Stand seit 2015 entspreche. Dies sei auch durch eine neue IT-Plattform unterstützt worden, die Anfang Jahr eingeführt wurde. Diese In-House entwickelte Plattform dient unter anderem der Aktivierung von Abonnements sowie Rating-, Abrechnungs- und Inkassoaktivitäten.Seit 2015 habe Salt über 2500 Antennen neu installiert oder aufgerüstet; im ersten Halbjahr 2018 waren es laut Mitteilung 432. In den ersten beiden Quartalen dieses Jahres habe Salt gut 88 Millionen Franken investiert, 45 Prozent mehr als vor einem Jahr. Das Geld floss unter anderem in die Mobilfunknetzabdeckung und den FTTH-Ausbau.Weiter investieren will Salt auch in das Vertriebsnetz. 2018 plant der Telco 15 neue Verkaufsgeschäfte zu eröffnen womit Ende Jahr 100 Geschäfte in Betrieb sein sollen. Ausserdem ist das Salt-Plus-Sortiment ab Mitte September wieder in den Filialen von Mobilezone in der ganzen Schweiz erhältlich. Im Sommer 2016 haben die beiden Unternehmen ihre Vertriebspartnerschaft beendet, die nun wieder aufgenommen wird.Per 1. September steht dem Unternehmen mit Pascal Grieder ein neuer CEO vor, wie Salt Anfang Woche bekannt gab . Er wird Andreas Schönenberger ersetzen, der weiterhin dem Verwaltungsrat des Unternehmens angehören wird. Grieder werde "entscheidend dazu beitragen, das Wachstum des Unternehmens zu beschleunigen", so Salt. (kjo)