Intel will ein "Hochsicherheits-Linux" für industrielle Anwendungen

Intel hat am Open Source Summit ein neues Projekt vorgestellt. Ziel des "Safety Critical Project for Linux OS (SCL)" ist es, eine neue, in Hinsicht auf Security optimierte Linux-Variante zu entwickeln. Als Einsatzgebiet für diese Linux-Variante sieht Intel vor allem autonome und halbautonome Systeme, zum Beispiel Drohnen, Industrieroboter, selbstfahrende Fahrzeuge und ähnliches.Die höhere Sicherheit im Vergleich zu anderen Linux-Varianten soll unter anderem durch einen verbesserten Update-Prozess erreicht werden. Dieser soll es erlauben, schnellersicherheitskritische Updates einzuspielen.Das Projekt ist noch in einem frühen Stadium. Intel hat dazu eine Projektseite eingerichtet, um eine Community aufzubauen. Gegenwärtig sucht der Chiphersteller vor allem interessierte Unternehmen für Tests. In Kürze soll auch ein Prozess zum Einreichen von Code formalisiert werden.Das Projekt soll laut Intel weitestgehend als Open-Source-Projekt geführt werden. Informationen im Zusammenhang mit proprietärer Intel-Hardware bleiben dagegen geheim. (hjm)