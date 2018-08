Wegen Mängeln: Freiburger Spital investiert mehr in IT-Security

72 Empfehlungen hatte das Finanzinspektorat dem Freiburger Spital (HFR) in einem Audit zur Umsetzung abgegeben. Darunter sind zwei Informatik-Massnahmen, die nun umgesetzt würden. Dies meldet die Zeitung 'Freiburger Nachrichten'.HFR-Präsident ­Philippe Menoud bezeichnete diese IT-Massnahmen als "besonders interessant". Die eine ist laut der Zeitung die Einführung einer Back-up-Lösung für Daten und Daten-Recovery. Als zweite Massnahme verbessere man nun den Schutz der Spital-IT-Systeme vor Hackern.Details zum was, wie, wer, wann, wieviel und warum sind keine bekannt. Eine Simap-Ausschreibunggibt es bislang auch nicht.Bei den öffentlichen Spitälern des Kantons Freiburg gebe es "erhebliche Mängel" hatte das Finanzinspektorat in einem Bericht festgestellt, der grosse Wellen im Kanton warf. Die Mängel betrafen primär die Governance und das Finanzmanagement. In der Folge trennte man sich "in gegenseitigem Einvernehmen" von der HFR-Direktorin. Zum Nachfolger wurde der bisherige IT-Chef ernannt.Gleichzeitig hatte die Freiburger Regierung operative Konsequenzen angekündigt und der entsprechende Massnahmenplan wurde nun spruchreif. (mag)