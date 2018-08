SGKB: Direktanbindung von Buch­haltungs-Lösungen durch offene APIs

Die St. Galler Kantonalbank (SGKB) hat zusammen mit dem Softwarehersteller Crealogix Public APIs für den Crealogix Digital Banking Hub entwickelt, wie die Bank mitteilt. Buchhaltungslösungen von Drittanbietern – die SGKB nennt vorerst Abacus und Bexio – könnten dadurch nun direkt über den Standard OAUTH2 mit dem Digital Banking der SGKB verbunden werden. Je nach Kundenbedürfnis können laut der SGKB auch andere Buchhaltungslösungen eingebunden werden.Kunden könnendurch die Integration direkt in ihrer Buchhaltungslösung Zahlungen auslösen oder Transaktionen und Kontostände abrufen.Durch diese Neuerung mache man als eine der ersten Banken in der Schweiz einen grossen Schritt in Richtung Open Banking, lobt sich die SGKB. Einen ähnlichen Ansatz verfolgt schon seit einiger Zeit beispielsweise die Hypothekarbank Lenzburg mit ihrem selbst entwickelten Kernbankensystem Finstar. (hjm)