Schlechte Noten für Hyperscaler

Dieses Jahr überzeugen kleine, lokale Anbieter im 'Bilanz'-Telekom-Rating.

Cloud Services

Data Center

Internet Service Provider und Corporate Networks

Mobilfunk

IP-Telefonie

Bereits zum 19. Mal hat das Wirtschaftsmagazin 'Bilanz' das "Telekom-Rating" publiziert. Wem es als Privat- oder KMU-Kunde zu mühsam sei, für jedes Produkt einen eigenen Carrier herauszusuchen, der sei bei Sunrise am besten bedient. Grosskunden würden mit UPC am besten fahren, so die Bilanz der Untersuchung.Dieses Jahr hat das Magazin in Zusammenarbeit mit dem Telekomberater Ocha 1500 Geschäfts- und 8800 Privatkunden nach ihrer Meinung zu Qualität, Innovation, Preis, Flexibilität und Support der verschiedenen Anbieter befragt.Neu hinzugekommen ist in diesem Jahr die Kategorie. Hier würden sowohl für Privat- als auch Geschäftskunden Schweizer Nischenanbieter gut abschneiden. Nexellent, Cyon und EveryWare führen das Cloud-Ranking im Geschäftskundenbereich an. Die US-Anbieter Amazon (7) Google Drive (10), Dropbox (11) und Azure (12) rangieren am Ende der Tabelle. Die hiesigen Anbieterwürden vom lokalen Support profitieren, so Martin Steinmann, Co-Autor der Studie, in der 'Bilanz'.Die Kategorieführen Nexellent, EveryWare und Infomaniak an. Es handle sich um einen anspruchsvollen Markt. Wer das Niveau beibehalte und sich nicht verbessere, stürze im Ranking ab, so bilanziert das Wirtschaftsmagazin.Cyberlink, Init7 und VTX erhalten von Geschäftskunden die besten Noten im Bereich. Auffällig ist hier der Absturz von Quickline vom ersten auf den neunten Platz. Dies dürfe mit dem Verkauf des Enterprise-Geschäfts zu tun haben, glaubt Jörg Halter von Ocha.Imhabe UPC erstmals genug Geschäftskunden, um im Ranking vertreten zu sein. Die Firma startet mit einem guten zweiten Platz hinter Sunrise und vor Swisscom. UPC habe von der Schwäche von Salt profitiert. Seit der Anbieter den B2B-Bereich aufgelöst habe, sei die Firma für Businesskunden schlecht zu erreichen, kommentiert Halter das Ergebnis. Spannend werde es nächstes Jahr, wenn UPC vom Salt- auf das Swisscom-Netz wechsle.Bei dererhalten spezialisierte Anbieter gute Noten: iWay, Sipcall und VTX besetzen das Stockerl. iWay erhält auch von Privatkunden in der Festnetztelefonie die beste Bewertung. (kjo)