Justizdepartement Basel-Stadt ernennt neuen IT-Leiter

Wassilis Karanatsios hat per 1. September die Leitung der IT-Abteilung des Justiz- und Sicherheitsdepartementes Basel-Stadt übernommen. Wie der Kanton mitteilt, befinde sich die IT im Wandel von einer Betriebs- zu einer Business-Informatik. Aufgrund dieser Neuausrichtung und aufgrund der bevorstehenden Pensionierung des heutigen IT-Leiters Andreas Bezler werde Karanatsios die IT-Abteilung im Bereich Services während einer Übergangsphase als Co-Leiter führen.Der 46-jährige WirtschaftsinformatikerKaranatsios verfügt über einen MBA in General Management der Universität Bern sowie über einen Executive MBA der University of Rochester. Er bringe viel Erfahrung im IT-Management mit, schreibt der Kanton. Zuletzt war er CEO des Basler IT-Dienstleisters Datalynx. Weitere Stationen seiner Karriere umfassen Novartis, wo er laut seinem Linkedin-Profil unter anderem als Head of Operations tätig war, und den IT-Berater Primetrack, den er bis 2014 als Chairman & CEO leitete. (kjo)