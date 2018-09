Verlosung: Gehen Sie gratis ans Swiss ICT Symposium

Neu im Programm: Roboter malen Porträts

Robotor-Kunst

neu im Programm

So gewinnen Sie ein Ticket

Interessenbindung: inside-it.ch ist Medienpartner des Swiss ICT Symposiums.

"Digitalisiert – Was Nun?" lautet das Oberthema des diesjährigen Swiss ICT Symposiums. 18 Input-Referate stehen zur Wahl in den drei Streams "Mensch", "Unternehmen" und "Gesellschaft", welche die Chancen und Risiken der Digitalisierung ausloten.Open Data, Innovationsmanagement oder auch Customer Centered Design sind unter anderem Thema, aber auch Burnout und anderes mehr.Den Rahmen bilden drei ausführlichere Referate: Eine Analyse des weltumspannenden Facebook-Aufstiegs des Consultants Thomas Hutter führt in den Tag.Wie kann die digitale Abschottung abgewendet werden? Andri Silberschmidt, Präsident Jung-FDP, referiert über die digitale Abschottung der Schweiz, die mit der per Volksabstimmung gewünschten Einführung von Netzsperren eine neue Phase erreicht haben könnte.Und abgerundet wird das Symposium von einem Co-Referat von Pascal Kaufmann (Gründer von Starmind) und Daniel Küng (CEO von Switzerland Global Enterprise) über digitale Schweizer Geschäftsmodelle und Wettbewerbsvorteile.Neu ins Programm aufgenommen wurde die in Zürich lebende Künstlerin und Forscherin Maria Smigielska. Sie zeigt ihr aktuelles Projekt "1000 Portraits", das sich mit algorithmisch verarbeiteten und von Robotern gezeichneten Porträts beschäftig. Besucher des Swiss ICT Symposiums können ein Roboter-Portrait von sich machen lassen, verspricht Organisator SwissICT.Das vielseitige und spannende Programm findet sich hier . Ebenfalls kann man sich kurzentschlossen noch als zahlender Gast anmelden, entweder für das Kompaktprogramm vom 25.9. oder inklusive dem vorabendlichen Gala-Dinner. (mag)Wir verlosen fünf Gratis-Tickets für den Konferenz-Tag (1-Tages-Ticket für den 25. September im Hyperion Hotel in Basel).Teilnahme: Mail mit Vorname, Name, Firma und E-Mail-Adresse an [email protected] Betreff: "Verlosung".Einsendeschluss ist sehr rasch: Die fünf schnellsten Newsletter-Abonnenten gewinnen. Viel Erfolg!