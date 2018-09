Publikum verleiht "eUmzugCH" die Silbermedaille

Nachdem eOperations, die Betriebsgesellschaft von eUmzugCH, an einem jährlich durchgeführten E-Government-Preis bereits einen Jurypreis erhielt, wird das Projekt nun auch vom Publikum prämiert: Beim Publikumspreis, der mittels Online-Voting ermittelt wurde, gewann eUmzugCH in Berlin die Silbermedaille.Bereits zum 17. Mal fand der E-Government-Wettbewerb für Deutschland, Österreichund die Schweiz statt. Der Wettbewerb prämiert Projekte der Digitalisierung und Modernisierung in der öffentlichen Verwaltung. Als Kooperationsprojekt über drei Staatsebenen und mit Einbezug der Privatwirtschaft erreichte eUmzugCH in der Kategorie "Koordination" den zweiten Platz der Jury, wie im Juli bekannt wurde. (kjo)