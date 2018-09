Veeam lagerte Kontakt-Daten offen im Netz

Dem auf Datenmanagement spezialisierten Softwarehersteller Veeam scheint beim Management einer eigenen Datenbank ein grober Faux-Pas unterlaufen zu sein. Der Security-Experte Bob Diachenko berichtet in seinem Blog , dass er eine frei zugängliche und nicht Passwort-geschützte Datenbank entdeckt habe, die Daten von wohl rund 440 Millionen Kontakten von Veeam enthielt.Diachenko versuchte, Veeam zu informieren, erhielt darauf aber keine Reaktion. Erst als sich auch noch 'TechCrunch' einschaltete und ebenfalls Veeam-Verantwortliche kontaktierte, wurde die Datenbank gesichert.Laut Diachenko dürfte es sich um eine Datenbank gehandelt haben, die Veeam-Marketing-Leute verwendet haben, um ihre Kunden via das Marketing-Tool Marketo zu erreichen. Gemäss Diachenko enthielt die Datenbank Informationen wie die Namen von Kontakten, E-Mail-Adressen, IP-Adressen, Typus (Partner oder Endkunde) und Unternehmensgrösse. Nicht unbedingt sensible Informationen, aber eine potentielle Goldgrube für Spammer und Phisher. (hjm)