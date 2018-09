Das sind die Gewinner der IT-Berufs­meister­schaften

Die Gewinner mit Bundesrat Johann Schneider-Ammann. Linkes Bild (vlnr.): Tim Rhomberg, Sven Gerber, Mike Keller; Rechtes Bild (vlnr.): Bryan Tabinas, Pascal Honegger, Benjamin Raison.

Die Gewinner der ICTskills2018:

Applikationsentwicklung (Application Development):

Systemtechnik

(Network and System Administration)

Mediamatik

Web Design & Development

Linkes Bild (vlnr.): Michael Teuscher, Nicolas Ettlin, Benjamin Wolf; Rechtes Bild (vlnr.): Melvyn Vogelsang, Michel Yao, Lias Hess.

Vergangenes Wochenende ist im Rahmen der SwissSkills die Meisterschaft der ICT-Berufe über die Bühne gegangen. In vier Disziplinen haben sich dabei junge Talente aus der ganzen Schweiz gemessen.In der Disziplin Applikationsentwicklung gewann Pascal Honegger (Kanton Zürich), der beste Systemtechniker heisst Tim Rhomberg (Kanton Zürich), der Gewinner des Mediamatik-Wettbewerbs ist Michel Yao (Kanton Bern) und Nicolas Ettlin (Kanton Genf) holte Gold in der Kategorie Web Design und Development.An der Abschlussfeier der SwissSkills wurden die Gewinner in Anwesenheit von Bundesrat Johann Schneider-Ammann ausgezeichnet, wie ICT-Berufsbildung Schweiz schreibt. 102 Teilnehmende zählte die diesjährige Ausgabe der ICTskills.Platz 1: Pascal Honegger, Atos, Kanton ZürichPlatz 2: Bryan Tabinas, Gateway Solutions, Kanton BernPlatz 3: Benjamin Raison, Credit Suisse, Kanton ZürichPlatz 1: Tim Rhomberg, Stadt Zürich (OIZ), Kanton ZürichPlatz 2: Mike Keller, Informatikdienste der Stadt Winterthur, Kanton ZürichPlatz 3: Sven Gerber, Predata AG, Kanton BernPlatz 1: Michel Yao, Plus und Plus, Kanton BernPlatz 2: Melvyn Vogelsang, CPLN - Centre professionnel du Littoral neuchâtelois, Kanton NeuenburgPlatz 3: Lias Hess, Swisscom, Kanton BernPlatz 1: Nicolas Ettlin, CFPT Ecole Informatique, Kanton GenfPlatz 2: Michael Teuscher, nts workspace, Kanton BernPlatz 3: Benjamin Wolf, Swisscom, Kanton BernAn den diesjährigen Schweizer Berufsmeisterschaften haben insgesamt 900 junge Berufsleute in 74 Berufen um den Schweizermeistertitel gekämpft. 115'000 Besucherzählten die SwissSkills auf dem Bernexpo-Gelände, wie der Veranstalter mitteilt. Auch ICT-Berufsbildung bot Interessierten im Rahmen der Veranstaltung gemeinsam mit den Partnern Credit Suisse, Post, SBB und Swisscom den Besuchern einen Einblick in die Berufswelt.Die Organisatoren arbeiteten mit einem Budget von 16,5 Millionen Franken. Die Mittel stammen zu einem grossen Teil aus der öffentlichen Hand. Daneben engagieren sich auch die Privatwirtschaft und die Berufsverbändefür den Anlass. Sie warfen für die SwissSkills 15 bis 20 Millionen Franken auf. (kjo/sda)