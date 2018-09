Schweizer IT-Freelancer: Macht an Stundensatz-Umfrage mit!

Die Teilnahme an der Studie von Gulp lohnt sich.

Wie sehen die Bedingungen für IT-Freelancer im Schweizer Markt aus? Wie sind die Stundensätze, Preispolitik, Projektbedingungen und Leistungsanforderungen? Und wohin geht der Trend?Dies fragt der Freelance-Personalvermittler Gulp zum ersten Mal in der Schweiz.Zielgruppe der Umfrage sind alle IT- und Engineering-Freelancer und die Teilnahme erfolgt anonym. Der Fragenkatalog umfasst zwei Dutzend Fragen sowie einige zu Ausbildung und Erfahrung. Er ist online zu beantworten und soll laut Gulp etwa zehn Minuten dauern.Der Nutzen: Wer teilnimmt, erhält die Ergebnisseexklusiv vor Veröffentlichung. Wichtiger scheint uns, dass aussagekräftige Daten aus dem aktuellen Schweizer Projektmarkt allen helfen werden, den Freelancern wie den Auftraggebern.Direkt teilnehmen kann man hier Mehr Informationen zu Gulp und zur Studie finden sich hier. Seit mehreren Jahren führt Gulp die Stundensatzumfrage bereits in Deutschland durch. (mag)(Interessenbindung: Wir sind Medienpartner der Schweizer Gulp Freelancer Studie 2019)