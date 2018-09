Auch Cisco lanciert Machine-Learning-Server

Auch Cisco bringt nun, wie in den vergangenen Monaten schon seine grossen Konkurrenten auf dem Servermarkt Dell EMC und HPE, speziell für Machine-Learning-Aufgaben konzipierte Server auf den Markt. Wie die entsprechenden Modelle der Konkurrenz ist auch Ciscos UCS C480 ML mit GPUs von Nvidia ausgestattet, welche den Löwenanteil der Computing-Leistung für ML-Aufgaben beisteuern. Die neuen Server sollen ab dem vierten Quartal über Cisco-Partner erhältlich sein.Cisco positioniert seine ML-Server als offene Plattformen. Cisco will mehrere Lernumgebungen und Software von Drittanbietern wie Anaconda,Kubeflow und Lösungen von Cloudera und Hortonworks dafür validieren. UCS-Kunden, die Kubeflow auf Kubernetes verwenden, können laut Cisco KI-Workloads direkt in der Google Kubernetes Engine implementieren und dabei sowohl On-Premise- als auch Cloud-ML-Funktionen nutzen.Rund um die neue Infrastruktur möchte der Hersteller auch eine Entwicklercommunity für KI-Anwendungen aufbauen. Via das neue DevNet AI Developer Center sowie DevNet Ecosystem Exchange will Cisco Data Scientists und Entwicklern passende Werkzeuge und Ressourcen zur Verfügung stellen, um entsprechende Apps zu entwickeln. (hjm)