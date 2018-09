Altaba (Yahoo) zahlt 47 Millionen Dollar wegen Datenlecks

Altaba, die Holdinggesellschaft, die nach der Übernahme von Yahoo durch Verizon übrig geblieben ist, gibt bekannt, die Rechtsverfahren im Zusammenhang mit den Yahoo-Datenlecks beilegen zu können. Man habe eine Einigung erzielt, um die Sammelklage beilegen zu können, schreibt der ehemalige Webgigant.Durch die ausgehandelten Vergleiche entstehen Zusatzkosten in Höhe von 47 Millionen US-Dollar, wie aus einem über die US-Börsenaufsicht SEC veröffentlichten Brief an die Aktionäre hervorgeht. Es handle sich um einen"wichtigen Meilenstein", um die Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit den Yahoo-Datenverletzung zu bereinigen.Yahoo musste vor rund zwei Jahren gleich zwei massive Daten-Diebstähle bekannt geben. Einer ereignete sich Ende 2014 und betraf über 500 Millionen User , wie im Herbst 2016 bekannt wurde.Ein weiterer Data Breach ereignete sich im Sommer 2014. Zunächst hiess es, es gebe eine Milliarde betroffene Nutzer, später wurde bekannt, dass die Daten von allen drei Milliarden Usern betroffen waren. (kjo)