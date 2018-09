FH Ostschweiz meldet starken Zulauf für IT-Studiengang

Satte 40 Prozent mehr Neueintritte in den Studiengang Informationstechnologie als noch 2017 verzeichnet die Fachhochschule Ostschweiz (FHO), wie aus einer Mitteilung hervorgeht. 103 neue Studierende haben demnach ihr erstes Semester in Informatik am Standort Rapperswil angetreten, damit belegen nun 327 Personen den Studiengang.Nicht ganz so stark hat die Wirtschaftsinformatik angezogen. 20 Prozent mehr Neueintritte als letztes Jahr, nämlich 62, konnte die Hochschule hier verzeichnen. Damit studieren nun insgesamt 110 Wirtschaftsinformatiker am Standort St. Gallen.Die genannten Personen belegen reine Informatik-Studiengänge, die Zahl der IT-Spezialisten, die an der FHO ausgebildetwerden, dürfte aber einiges höher liegen. So sei beispielsweise im Studiengang Systemtechnik rund die Hälfte des Unterrichts für die Vermittlung von Informatikkenntnissen vorgesehen, erklärt Albin Reichlin, Direktor der FHO, auf Nachfrage von inside-it.ch.Die guten Studienzahlen in der Informatik seien sehr erfreulich. "Damit leistet die FHO einen Beitrag zur wachsenden Nachfrage der IT-Branche nach gut ausgebildeten Berufsleuten", so Reichlin. Möglichereweise sei der Trend neben der zunehmenden gesellschaftlichen Aufmerksamkeit für die Digitalisierung auch bereits auf die IT-Bildungsoffensive im Kanton St. Gallen zurückzuführen. (ts)