Oracles Cloud-Geschäft verfehlt Erwartungen

Der US-Software-Riese Oracle hat den Quartalsumsatz nicht so deutlich gesteigert wie erwartet. Dies liegt auch am Umsatz im Cloud-Bereich, der schwächer ausfiel, als von Analysten prognostiziert. Seit vergangenem Quartal weist Oracle den Cloud-Umsatz nicht mehr separat aus, sondern fasst die Einnahmen mit den Erlösen aus Software-Lizenz-Updates und Support-Produkten zusammen. In diesem Bereich, genannt "Cloud Services and License Support", erzielte Oracle im abgelaufenen ersten Quartal 2019 einen Umsatz von 6,61 Milliarden Dollar. Dies entspricht einem Wachstum von drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr und liegt unter den Erwartungen der Analysten."Der Schritt von Oracle in die Cloud dauert länger als erwartet, dies hören wir auch vom Channel", zitiert 'CNBC' Analysten von KeyBanc Capital Markets. Und da Oracle wenig detaillierte Zahlen preisgebe, hätten sie weniger Einblick in den Fortschritt des Unternehmens, so dieAnalysten.Der Vergleich mit anderen Cloud-Anbietern falle schwer, da Oracle wenig Details zum Cloud-Umsatz bekannt gibt. Aber mit einem einstelligem Umsatzwachstum in einem Markt, in dem andere Anbieter deutlich zweistelliges Wachstum ausweisen könnten, falle Oracle wohl weiter zurück, kommentiert 'siliconangle.com' das Finanzergebnis.Oracle-Gründer Larry Ellison betonte aber, dass Oracles neue Autonomous Cloud Database den Mitbewerbern meilenweit voraus sei. "Wir mögen im Infrastruktur-Markt hinter Amazon zurück liegen, sind aber technologisch weit vorne", so Ellison laut 'siliconangle.com'. "Wir denken, dass dieser Vorteil uns helfen kann, schnell Marktanteile zu gewinnen."Insgesamt konnte Oracle den Quartalsumsatz im Jahresvergleich um ein Prozent auf 9,2 Milliarden Dollar steigern. Der Nettogewinn kletterte um sechs Prozent nach oben auf 2,3 Milliarden Dollar. (kjo)