Roche baut Software-Portfolio weiter aus

Im Rahmen des hauseigenen App-Ökosystem, das unter dem Namen Navify im Aufbau begriffen ist, hat der Pharmariese Roche nun eine Software vorgestellt, mit der die Behandlung von Krebspatienten effizienter werden soll. Die Navify Tumor Board genannte Lösung wurde soeben als Cloud-basierte klinische Workflow- und Entscheidungsunterstützungs-Software vorgestellt.Sie soll dazu dienen, bei Krebspatienten-Fallbesprechungen auch in multidisziplinären Teams die Entscheidungsfindung zu optimieren, wie es in einer Mitteilung heisst. Versprochen wird, dass sich die Art und Weise, wie solche Meetings organisiert und durchgeführt werden, grundlegend ändert.Das neue Navify-Tool soll sowohl in der Vorbereitung und Durchführung wie in der Dokumenten der Behandlung von Krebspatienten die Entscheidungsfindung unterstützen und erleichtern, schreibt Roche. Es stärke die Kooperation von Pflegekräften und standardisiere den klinischen Arbeitsablauf, indem alle relevanten Patientendaten aus mehrerenQuellen in einem Dashboard zusammengefasst werden. Dabei besteht auch die Möglichkeit, remote externe Spezialisten an entsprechenden Meetings zu beteiligen.Dass Roche auch Software entwickelt und dabei ist, ein hauseigenes App-Ökosystem aufzubauen, ist nicht neu. Bereits im letzten Jahr sind die ersten zwei Anwendungen vorgestellt worden, die unter der Marke Navity angeboten werden. Damals ging es mit den Apps Nacify Clinical Trial Match und Navify Publication Search bereits um Tools, die Onkologie-Pflegeteams erlauben, relevante klinische Studieninformationen und -publikationen effektiver abzurufen.Zentral für das neues Werkzeug dürfte gewesen sein, dass Roche Anfang Jahr den Software-Anbieter Flatiron Health in einem milliardenschweren Deal übernommen hat. Denn das Unternehmen wertet dank Kooperationen mit mehr als 265 Krebskliniken und Pharmafirmen die Daten von Millionen von Patienten aus. Allerdings werden diese Daten auch für die Entscheidungsfindung der Aufsichtsbehörden aufbereitet, die etwa über die Zulassung eines neuen Medikaments bestimmen.Die neue Software zur Analyse von Daten über Patienten wird zunächst in den USA, Grossbritannien, Deutschland, Spanien, Schweden und der Schweiz erhältlich sein.Laut 'Tagsanzeiger' ist Roche für den raschen Ausbau seines Navify-Portfolios auch eine Partnerschaft mit General Electric eingegangen. Die Medizintechniksparte des Unternehmens gehöre zu den grossen Adressen für bildgebende Systeme wie Computertomografie- oder Ultraschallgeräte. Es entwickle in dieser Kooperation ein Modul für die Intensivmedizin, das nächstes Jahr auf den Markt kommen soll und ebenfalls in einer einfachen Übersicht alle relevanten Daten für den behandelnden Arzt verfügbar machen will. (vri)