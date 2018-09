Irland hat Apples Steuern eingetrieben – zähne­knirschend

Irland hat 13,1 Milliarden an strittigen Steuern von Apple sowie Zinsen in Höhe von 1,2 Milliarden Euro eingezogen. Doch noch liegt das Geld auf einem Treuhandkonto, denn Irland und Apple wehren sich gegen den EU-Entscheid, der zu dieser Steuernachzahlung führte.Die Europäische Kommission hatte einige Steuer-Deals von Irland mit Apple als illegal eingestuft und entschieden, dass Irland die Vergünstigungen nachträglich vom Konzern einfordern müsse. Apple und Irland wehrten sich vor Gericht gegen die geforderte Nachzahlung. Ende letzten Jahres entschied Irland auf Druck der EU, die Steuern von Apple zwar einzutreiben, aber weiterhin in einem Rekursverfahren gegen den Entscheid vorzugehen.Der irische Finanzminister Paschal Donohoe teilte heute mit, dass Irland die gesamte Summe von Apple eingezogen habe. Das Verfahren wird aber noch einige Zeit dauern. Laut dem Finanzminister sind vom Staat Investmentmanager ernannt worden, die das Geld verwalten. Sie werden risikoarme Investitionsentscheidungen treffen und der irische Steuerzahler sei vor Verlusten geschützt, so Donohoe. (kjo)