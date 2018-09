Zürcher Informatiktage finden 2020 wieder statt

Die Informatiktage in Zürich finden 2020 zum vierten Mal statt. Dies bestätigt Anita Martinecz Fehér, die zuständige Projektkoordinatorin eZürich und Informatiktage. Die Werkschau der Branche werde thematisch konzentrierter, aber wiederum ans breite Publikum gerichtet, organisiert.Schon vorher, nämlich 2019, bieten die Organisatoren ein sogenanntes "Intermezzo": Zwischen dem 11. und 15. März ist ein Programm für Schulklassen und Lehrpersonen geplant. Und am 15. März findet im Zürcher Volkshaus ein IT-Poetry Slam statt, bei dem sich Wortkünstler an Buzzwords und IT-Trends versuchen.Ab AnfangsOktober kann man sich offiziell anmelden.Die Zürcher Informatiktage sind in einem gewissen Sinne das Vorbild des Schweizer Digitaltags und werden vom Netzwerk eZürich von Stadt und Kanton Zürich koordiniert. Diesem gehören Vertreter von Stadt und Kanton, Wissenschaft, Politik und Unternehmen an.Die grosse Werkschau von 70 Zürcher ICT-Anbietern und -Anwendern lockte 2018 rund 9000 Menschen an Produktdemonstrationen, Workshops und Diskussionen. (mag)(Interessenbindung: inside-it.ch war 2018 Medienpartner der Informatiktage und organisierte selbst eine Podiumsdebatte für die ICT-Branche.)