SAP: Neue ALM-Lösung aus der Cloud

SAP lanciert ein neues Angebot für das Management des Anwendungslebenszyklus von SAP-Lösungen in Form eines SaaS-Angebots aus der Cloud. "SAP Cloud ALM" soll die ähnliche On-Premise-Lösung SAP Solution Manager ergänzen.Anfänglich unterstützt das neue Tool aber nur S/4HANA Cloud und soll im vierten Quartal 2018 mit dem nächsten Release verfügbar sein. Bis 2021 verspricht der ERP-Riese aber die Unterstützung aller SAP-Cloudprodukte.Das neue CloudALM bietet Anwendern laut SAP insbesondere Unterstützung bei Implementierungsprojekten. So sollen Kunden unter anderem am Anfang jedes Implementierungsprojekts für S/4HANA Cloud Produkt- und Release-spezifische Aufgabenlisten, die auf der SAP Activate-Methodik für SAP S/4HANA basieren, erhalten. Cloud ALM stelle auch alle für "Fit-to-Standard-Workshops" erforderlichen Tools zur Verfügung und verfolge automatisch den Projektfortschritt. (hjm)