VBS sucht schon wieder für fast 21 Millionen Franken Personal

Offensichtlich fehlt es der Führungsunterstützungsbasis (FUB) des VBS (Militärdepartement) an allen Ecken und Enden an IT-Spezialisten. Diesmal werden im Personalverleih IT-Spezialisten in 10 Kategorien für die nächsten fünf Jahre gesucht. Der Auftrag ist in zehn Lose gesplittet und umfasst insgesamt ein Volumen von rund 21 Millionen Franken. Bekanntlich sind erst Anfang Juli die Personalverleiher zur Offertstellung für IT-Systemspezialisten, Wirtschaftsinformatiker, Applikationsarchitekten, Applikationsmanager, Projektleiter, ICT-Sourcing-Manager, Testmanager und ICT-Architekten aufgefordert worden. Dabei hatte die FUB Kosten von insgesamt 26 Millionen Franken veranschlagt.Begründet wird der hohe Aufwand diesmal mit der Menge und Verteilung der zu bewältigenden Aufgabe. Es gehe darum, die im zivilen Bereich des VBS noch rund 30'000 Telefonanschlüsse und Spezialsystemeauf analoger oder ISDN-Technologie durch IP-basierende Systeme abzulösen. Dazu seien die Anschlüsse an sämtlichen betroffenen Standorten zu analysieren und anschliessend zu migrieren. Zudem werde auch der Abbau der klassischen Telefonanlagen und die Umsetzung von Speziallösungen initiiert.Gefragt sind laut Simap abermals Projektleiter, aber auch Projektmanagement-Officer, ICT-System-Engineers für APV-Telefonie und Sharepoint, ICT-System-Spezialisten als Rolloutverantwortliche, ICT-Architekten, ICT-Supporter, Wirtschaftsinformatiker, ICT-Kursleiter und -Ausbildner, ICT-Service-Manager und ICT-Qualitätsmanager. Die gewünschten ITler haben alle Stufe Senior oder Professionell zu erfüllen.Und auch diesmal geht der Bund wieder keine Abnahmeverpflichtungen gegenüber den anbietenden Personalverleihern ein. Es bleibt diesen also nichts anderes übrig, als zu offerieren und zu hoffen, dass man die entsprechenden Leute dann schon findet, wenn der Bund sie denn wirklich braucht. (vri)