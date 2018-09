Novartis plant Stellenabbau – mutmasslich auch in der IT

Der Pharmakonzern Novartis plane in Produktion und Verwaltung in der Schweiz zahlreiche Arbeitsstellen zu streichen, berichtet die 'Aargauer Zeitung' mit Verweis auf mehrere Quellen. Betroffen sind demnach vor allem das Produktionswerk im aargauischen Stein aber auch der Basler Hauptsitz. In Basel dürfte es auch die Einheit Novartis Business Services treffen, in derneben Finanzen, Personal und Einkauf auch die Informatik integriert ist.Es handelt sich bislang um Befürchtungen von Mitarbeitern, wie die 'Aargauer Zeitung' schreibt. Novartis wollte zu den Berichten keine Stellung nehmen. Gegenüber der Nachrichtenagentur 'awp' erklärte der Pharmariese aber, dass man den Abbau in den nächsten Tagen ankündigen werde. (ts)