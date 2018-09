Alibaba will eigene KI-Chips produzieren

Der chinesische Internetriese Alibaba hat angekündigt, dass er Mitte des kommenden Jahres beginnen will, selbst entwickelte Chips beziehungsweise Chipsets zu produzieren. Diese sollen spezifisch zur Beschleunigung von Anwendungen im Bereich Machine Learning und Künstliche Intelligenz eingesetzt werden. Um in die Halbleiterproduktion einsteigen zu können, hatte Alibaba in diesem April den chinesischen Chiphersteller C-Sky übernommen.Der Alibaba-Chef Jack Ma hatte schon damals erklärt, dass Alibaba einen Beitrag dazu leisten wolle, Chinas Abhängigkeit von den USA bei "Kern-Technologien" wie beispielsweise Halbleitern zu vermindern. Dies lässt darauf schliessen, dass Alibaba die neuen KI-Chips nicht nur für eigeneZwecke einsetzen, sondern zumindest in China auch an Drittunternehmen verkaufen will. Dies wäre vor allem eine Bedrohung für Nvidia. Gegenwärtig sind die sozusagen umgerüsteten Grafikchips von Nvidia die erste Wahl, wenn es darum geht, KI-Anwendungen zu beschleunigen. Fast alle grossen Serverhersteller wie HP, Dell oder Cisco verwenden Nvidia-Produkte für ihre "KI-Appliances".Übrigens hat Jack Ma in einem heute von der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua publizierten Interview auch erklärt, dass sein Anfang 2017 gemachtes Versprechen, Alibaba werde in den USA via einen Reseller-Marktplatz eine Million Jobs schaffen, durch den Handelskonflikt zwischen China und den USA obsolet geworden sei. (hjm)