Wie Banken mit Blockchain-Unternehmen umgehen sollen

Der Zuwachs an Blockchain-Unternehmen in der Schweiz fordert die Banken. Insbesondere wenn die Unternehmen sich über einen Initial Coin Offering (ICO) Kapital beschaffen, müssten die Banken bei einer Kontoeröffnung genauer hinsehen. Die Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg) hat nun einen Leitfaden veröffentlicht, der zum Thema Hilfestellung bieten soll. Erarbeitet wurde er von einer Arbeitsgruppe bestehend aus Vertretern der Mitgliedsbanken und unter Einbezug der Crypto Valley Asociation (CVA), wie die Vereinigung heute mitteilt.Banken würden die Blockchain-Technologie als Chance mit vielfältigen Möglichkeiten für den Finanz- und Technologiestandort Schweiz sehen. Gleichzeitig aber gebe es für die Banken auch Risiken im Zusammenhang mit der Blockchain-Technologie, namentlich im Bereich Geldwäscherei, so die Mitteilung.Der Leitfaden soll die Banken unterstützen, beider Kontoeröffnung differenziert vorzugehen. Unternehmen, deren Geschäftsmodelle zwar Berührungspunkte zur Blockchain-Technologie haben, die aber die Technologie nicht zur Unternehmensfinanzierung nutzen, können grundsätzlich gleich behandelt werden wie jedes anderes KMU, das ein Konto eröffnen wolle. An Unternehmen hingegen, die mittels ICO Geld beschaffen wollen, sollen höhere Anforderungen gestellt werden, schreibt die Vereinigung. Der ICO-Organisator solle bei der Annahme von Kryptowährungen im Rahmen eines ICOs, die relevanten Schweizer Standards bezüglich Mittelherkunft und Geldwäscherei anwenden.Die vollständige Publikation kann von der Website der Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg) heruntergeladen werden . (kjo/sda)