Marketing-Auto­mation: Adobe kauft Marketo für 4,75 Milliarden USD

Marketo-CEO Steve Lucas.

Der US-Softwareanbieter Adobe tätigt die grösste Übernahme seiner Firmengeschichte. Für 4,75 Milliarden Dollar kauft Adobe den Cloud-Marketing-Spezialisten Marketo vom Finanzinvestor Vista Equity Partners, wie es in einer Mitteilung von Adobe heisst.Vista hatte Marketo vor zwei Jahren für 1,8 Milliarden Dollar gekauft und von der Börse genommen. Die Übernahme des B2B-Marketing-Spezialisten soll Adobe dabei helfen, das Cloud-Angebot auszubauen und Microsoft sowie Oracle mehr Konkurrenz zu machen. Das in Kalifornien ansässige Unternehmen Marketo helfe Firmen dabei, Kundeninteraktionen online zu verfolgen,von E-Mail-Interaktionen bis zum Kauf eines Produktes. Daneben stelle Marketo den Anwendern Informationen bereit, die sie für personalisierte Werbeaktionen nutzen können.Erst vor wenigen Monaten gab Adobe die Übernahme des E-Commerce-Spezialisten Magento für 1,7 Milliarden Dollar bekannt.Der Deal soll im laufenden vierten Geschäftsquartal von Adobe bis Ende November abgeschlossen werden. Marketo beschäftigt weltweit gut 1300 Mitarbeitende. CEO Steve Lucas werde Mitglied des Senior-Managements bei Adobe und an Brad Rencher berichten, EVP und General Manager Digital Experience. (sda/kjo)