Grüter will Führerausweis digitalisieren

Der Nationalrat Franz Grüter will den Fahrzeug- und Führerausweis digitalisieren. Mit einer Motion, die von rund 40 Parlamentarier mitunterzeichnet wurde, bittet er den Bundesrat eine entsprechende digitale Lösung zu erarbeiten. Dabei sollen auch die rechtlichen Grundlagen geprüft werden, die eine internationale Nutzung ermöglichen würden, fordert die Motion . Daneben soll geprüft werden, wie der digitale Fahrzeug- und Führerausweis als Grundlage für weitere Dienstleistungen eingesetzt werden könne, beispielsweise für Gebührenerhebungen, Integration der Autobahn-Vignette oder Versicherungsleistungen.Informationen könnten bei einer digitalen Lösung in Echtzeit bearbeitet werden und auch die behördliche Arbeit unterstützen,etwa bei Mutationen, so einer der Vorteile laut den Initianten. Ausserdem würde sie es erlauben, die Daten des Fahrzeugs und des Halters nach europäischem Vorbild zu trennen. Eine Studie der Berner Fachhochschule würde zeigen, dass die Trennung von personenbezogenen Daten und Fahrzeugdaten den Datenschutz und die Privatsphäre erhöhenVorzüge sieht Grüter auch für neue Geschäftsmodelle und disruptive Technologien. Bei autonomen Fahrzeugen, Sharing-Modellen oder Pay-per-Use-Versicherungen würde ein elektronischer Fahrzeug- und Führerausweis einen Mehrwehrt für die Wirtschaft bieten.Auch andere Länder würden ähnliche Massnahmen ergreifen, schreibt Grüter. In Grossbritannien beispielsweise prüfe man, ob der Fahrausweis auch als digitale Version auf dem Smartphone mitgeführt werden könne. (kjo)