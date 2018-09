HP möbelt Device-as-a-Service-Management-Plattform auf

HP hat seine Management-Plattform für Device-as-a-Service-Angebote (DaaS) überarbeitet. Sie heisst nun "Proactive Management mit HP TechPulse" (früher "Analytics and Proactive Management"). Wie HP mitteilt, weist die neue Version neue Funktionen sowohl für Endkunden als auch Partner auf.Zu den Neuerungen für Kunden gehört, dass die sogenannten "Predictive Reports" nun für alle DaaS Servicepläne zur Verfügung stehen. Die Reports sollen auf bevorstehende Probleme hinweisen, bei denen die IT-Leute eingreifen sollten, beispielsweise schwächer werdende Akkus. Die Reports erscheinen im Analyse-Dashboard des HP DaaS-Portals. Des Weiteren wurde laut HP die Anzahl der verfügbaren Reportings deutlich erweitert. Ein neuer "Hardware Replacement Guide" soll auf Basis der bisherigen Nutzung Empfehlungen für optimale Hardware Konfigurationen gebenund der "Mobility Factor" soll Aufschluss über die Intensität der mobilen Nutzung geben.Für Partner gibt es neu eine "Multi-Kundenansicht". Das heisst, dass sie Berichte und Vorfall-Warnungen für mehrere Kunden in einem einzigen Dashboard anzeigen lassen können. "Business Review Vorlagen" sind ein neues Tool, dass Partnern dabei helfen soll, schneller und einfacher als bislang umfangreiche Business-Reviews mit ihren Kunden durchzuführen. Und für Anwender von ServiceNow unter den Partnern: Durch eine weitere Neuerung können nun von HP TechPulse generierte Vorfälle direkt in dieses IT-Service-Managementsystem eingespeist werden.Laut dem HP-Pressesprecher Heiko Witzke sind die Neuerungen noch nicht alle verfügbar, werden aber ab sofort "zügig ausgerollt". (hjm)(Interessenbindung: HP ist Werbekunde unseres Verlags.)