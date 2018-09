Tamedia steigt bei Fintech Lykke ein

Der Tamedia-Konzern investiert in das Zuger Fintech Lykke. Lykke bietet einen Blockchain-basierten Marktplatz für die Verwaltung und den Handel von Kryptowährungen und weiteren digitalisierten Vermögenswerten. Zum finanziellen Umfang des Engagements macht Tamedia in einer Mitteilung keine Angaben.Das Zuger Startup beschäftigt gemäss Mitteilung 25 Mitarbeitende in der Schweiz sowie weitere rund 80 Mitarbeitende und Auftragnehmer weltweit. Es zähle über 90'000 registrierte Konten und bisher sei bereits ein Handelsvolumen von insgesamt über 1,5 Milliarden US-Dollar über den Marktplatz transferiert worden,hiess es weiter.Tamedia möchte das Startup dabei unterstützen, das Angebot des globalen Marktplatzes auszubauen. Denkbar sei durch die Zusammenarbeit auch die Entwicklung von Angeboten für Tamedia-Kunden, wie etwa neue Zahlungsservices für die Produkte des Medienunternehmens. "Mit unserer Investition werden wir vom Know-how von Lykke in den Bereichen Fintech und Blockchain profitieren und das Startup gezielt durch Marketing, Produktentwicklung und B2C-Know-how im Wachstumsprozess begleiten", so Samuel Hügli, Mitglied der Unternehmensleitung und Leiter Technologie & Beteiligungen von Tamedia. (sda/kjo)