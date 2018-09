Netcetera erfüllt neue 3D-Secure-Standards

(Interessenbindung: Netcetera ist Technologie-Partner unseres Verlags.)

Der Softwarehersteller Netcetera hat mit seinem 3-D Secure Server den "Letter of Approval" des Gremiums EMVCo bekommen. Damit, so eine Mitteilung der Softwareschmiede, können Online-Händler und Acquirer nun Netceteras Produkt verwenden, um sich für die 3DS-2.0-Plattformen aller Kreditkartenorganisationen anzumelden.Das von Visa entwickelte Verfahren 3-D Secure soll bei Online-Kreditkartentransaktionen für zusätzliche Sicherheit sorgen. Bei Visa kennt man es unter Verified by Visa, es wird aber auch von Mastercard oder American Express angeboten. Das 2.0-Protokoll sei schneller, einfacher zu bedienen und unterstütze alle vernetzten Geräte, schreibt Visa.Das 3DS-Server-Produkt von Netcetera sei unter den ersten drei EMVCo-zugelassenen 3DS-2.0-Produkten weltweit und das erste in Europa, so die Zürcher Softwareschmiede.EMVCo ist ein Gremium der Zahlungsbranche, das unter anderem darauf abzielt, die weltweite Interoperabilität und Akzeptanz von Zahlungsvorgängen zu erleichtern. Es genehmigt Produkte, die die Anforderungen für die 3DS-2.0-Spezifikation erfüllen. Nachdem ein Produkt genehmigt wurde, kann ein Händler die Integration mit den 3DS-Plattformen der Kreditkartenorganisationen aufnehmen, erklärt Netcetera. (kjo)