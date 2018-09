Dropbox hat eine neue Suchmaschine

Dropbox hat eine neue personalisierte Volltext-Suchmaschine bekommen: Sie heisst Nautilus und soll den Usern helfen, die jeweils relevantesten Dokumente für eine Suchanfrage zu erhalten, verspricht Dropbox in einer Mitteilung. Dabei setze man auf KI, um in den Suchläufen in den unterschiedlichen und rasch wechselnden Datensätzen Vorlieben und Verhaltensweisen der Anwender zu berücksichtigen.Nach einer Qualifizierungsphase im Schattenmodussei Nautilus nun die primäre Suchmaschine bei Dropbox und habe Verbesserungen in der Indexierungs-Geschwindigkeit gebracht, so Dropbox. Das Team arbeite weiterhin an neuen Features und der Verbesserung der Suchqualität.Das US-Unternehmen hat eine ausführliche Dokumentation ( Word-Dokument ) der Architektur von Nautilus veröffentlicht. (ts)