Basler Kantonal­bank gründet Innovations-Tochter

(Bild: BKB)

In einem Innovationslabor sollen künftig "disruptive Lösungen" und "innovative Dienstleistungen" für die BKB und die Bank Cler entstehen.

Die Basler Kantonalbank (BKB) begibt sich in die Gründerszene. Mit dem Innovationslabor gründet das Finanzhaus eine neue Tochtergesellschaft, die als Startup neue digitale Geschäftsmodelle entwickeln soll. Ab nächstem Jahr will die BKB damit den Konzern "technologie- und wachstumsorientiert in die Zukunft zu tragen", so eine Mitteilung der Bank.Die BKB sichert für das Innovationslabor, das ebenfalls in Basel ansässig sein wird, die Anschubfinanzierung. Mit dem Standort Basel wolle man einerseits ein klares Bekenntnis zum Heimatkanton setzen und gleichzeitig aber auch einen Gegenpol zu den bereits etablierten Innovationsstandorten Zürich und Zug bilden.Die BKB betont, dass das Innovationslabor operativ und auch physisch von der Basler Kantonalbank unabhängig sein soll. Der Verwaltungsrat der neuen Tochtergesellschaft besteht aus zwei Vertreternder BKB-Geschäftsleitung. Diese sollen sicherstellen, dass die strategischen Vorgaben und Interessen der Muttergesellschaft gewahrt bleiben.Zudem sollen Mitarbeitende der BKB temporär im Innovationslabor an der Entwicklung von Produkten mitarbeiten können. Dies stelle sicher, dass die Ideen des Innovationslabors zurück in die BKB und die Bank Cler fliesse und die digitale Transformation der beiden Banken vorangetrieben werde, heisst es weiter.Aktuell ist die Bank auf der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten. Ausserdem suche die Bank rund ein Dutzend Mitarbeitende mit einem interdisziplinären Hintergrund sowie auch einen CEO. Mit der physischen Trennung von der Bank wolle man einen Freiraum schaffen, der er erlaube disruptive Lösungen zu identifizieren und innovative Dienstleistungen und Geschäftsmodelle für die beiden Konzernbanken BKB und Bank Cler zu entwickeln. Mitarbeitende aus dem Konzern können aber temporär im Innovationslabor an der Entwicklung von Produkten mitarbeiten. So sei sichergestellt, dass das Know-how zurück in die BKB und die Bank Cler getragen und die digitale Transformation der Banken vorangetrieben werde. (sda/kjo)