Sechs Schweizer "Fintechs" in den globalen Top 100

Die Marktforscher von IDC haben ihr jährliches Ranking der weltweit 100 umsatzstärksten Technologie-Provider von Hardware, Software und Services im Finanz-Bereich veröffentlicht. In die Liste aufgenommen wurden Firmen, die mehr als einen Drittel ihres Umsatzes mit Finanzinstitutionen machen. Im "Fintech Ranking" finden sich wie schon letztes Jahr sechs Schweizer Firmen.Softwarehersteller Temenos belegt den 25. Rang, Konkurrent Avaloq hat sich neun Ränge dahinter auf Platz 34 positioniert. Eri Bancair findet sich dann erst auf dem 70. Platz der Liste. Dazwischen konnte sich der globale IT-Outsourcer Luxoft mit Sitz in Zug auf dem 40. Rang platzieren. Auf Platz 59. findet sich zudem Finanzdienstleister Six. Grosse Bewegungen gab es seit dem letzten Jahr nicht.Der sechste im Bunde, derOnline-Banking-Spezialist Crealogix, hat aber wie schon im Vorjahr Plätze gut gemacht und landet auf Rang 78. "Weltweit wächst die Zahl der Open-, Digital- und Mobil-Banking-Projekte. Dabei kristallisieren sich einige Hotspots wie Barcelona oder Singapur heraus, deren Innovationskultur wir über eigene Standorte mitprägen", begründet Crealogix-CEO Thomas Avedik die Verbesserung um sechs Positionen.IDC vergab zudem den Real Results Award. Mit diesem werden Anbieter ausgezeichnet, die einen "echten, messbaren und zukunftsweisenden Wandel bei einem Kunden" ermöglicht haben, wie die Analysten schreiben. Avaloq gewinnt den Award für das Projekt "Avaloq Powers Deutsche Bank Wealth Management Hub" und kann auch in der Unterkategorie Omni Experience Transformation den Preis abstauben. (ts)