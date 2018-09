Hin und Her beim Gesetz zu Informations­sicherheit

Der Ständerat sieht weiterhin dringenden Bedarf für ein neues Informationssicherheits-Gesetz. Er hält an seinen bereits begonnenen Arbeiten fest. Oppositionslos folgte die kleine Kammer ihrer vorberatenden Kommission und stimmte ein zweites Mal für Eintreten.Ganz anders sieht dies der Nationalrat. Die grosse Kammer war in der Frühjahrssession nicht auf die Vorlage eingetreten. Sie zweifelt am Nutzen und fürchtet hohe Kosten.Das Informationssicherheits-Gesetz soll dafür sorgen, dass IT-Systeme in der Bundesverwaltung besser vor Angriffenund Missbrauch geschützt sind. Die bislang in verschiedenen Erlassen verstreuten rechtlichen Grundlagen werden in dem Gesetz zusammengefasst.Die Vorlage sei von den parlamentarischen Aufsichtsorganen mit Nachdruck gefordert worden, sagte Isidor Baumann (CVP/UR), Präsident der Sicherheitspolitischen Kommission des Ständerats. Das Gesetz sei nötig, weil es eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine Strategie zum Schutz der Schweiz vor Cyberrisiken darstelle.Bleibt der Nationalrat aber stur, ist das Geschäft dennoch vom Tisch. (sda/mag)