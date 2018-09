Hausmitteilung: Wechsel an der Spitze unseres Verlags

Der "neue" und der "alte". Rafael Perez Süess (links) und Roland Apelt (rechts) posieren anlässlich der Generalversammlung der Huron AG am 23. August 2018.

Rafael Perez Süess zum Verwaltungsratspräsidenten der Huron AG gewählt.

100 Prozent. Mit diesem Anteil der Stimmen wurde am 23. August 2018 Rafael Perez Süess zum neuen Verwaltungsratspräsidenten unseres Verlags, der Huron AG, gewählt. Mehr Stimmen bekommt auch Kim Jong-un nicht."Rafi" folgt auf Roland Apelt, der uns seit der Gründung unseres Verlags 2004 als Verwaltungsratspräsident treu begleitet hat. Auf die Generalversammlung 2018 hin ist Apelt zurückgetreten. Wir, die Hauptaktionäre und Gründer der Huron AG , Hans Jörg Maron und Christoph Hugenschmidt, möchten uns an dieser Stelle noch einmal beiRoland Apelt bedanken. Er hat unsere Firma während 14 (!) Jahren kritisch, aufmunternd und immer solidarisch begleitet.Und wir freuen uns auf die neue Leitung des Verwaltungsrats durch Rafael Perez Süess. "Rafi" ist Head of Business Development bei unserem Technologie-Partner Netcetera. Er hat unsere Firma im Rahmen der Partnerschaft bereits seit einigen Jahren begleitet und kennt ihr Wohl und Wehe deshalb bestens. Ausserdem versteht der passionierte Jäger als Stiftungsrat und IT-Verantwortlicher der Online-Zeitung 'Infosperber' die Chancen und Herausforderungen unserer jungen Subbranche gut. (Christoph Hugenschmidt)