Zürcher Regionalbank bleibt bei Inventx

Die Clientis Zürcher Regionalbank (ZRB) hat im Juni dieses Jahres ihren bevorstehenden Austritt aus der Clientis-Gruppe per Ende 2019 angekündigt. Schon damals bekräftigte die ZRB gegenüber inside-it.ch, dass sie beim Kernbankensystem Finnova bleiben wolle. Nun wurde bekannt gegeben, dass sie das System vom Banken-IT-Dienstleister Inventx betreiben lassen wird. Gleichzeitig will sie auf die neue "Open Finance Plattform" von Inventx wechseln. Damit wird die Bank vom bisher indirekten zu einem direkten Kunden von Inventx.Heute gehören 15 finanziell eigenständige Regionalbanken zur Clientis Gruppe. Diese erbringt Informatik- und andere Dienstleistungen für die Mitgliederbanken. Für die Mitgliederbankenund zehn weitere Banken betreibt Clientis die Kernbanken-Plattform Finnova. Seit Januar 2018 wird die Clientis-Finnova-Lösung von Inventx gehostet.Das Projekt zum Wechsel von der Clientis-Plattform zur Open Finance Plattform von Inventx soll im November starten, der "Cut-Over", also der konkrete Wechsel, ist für den 1. Januar 2020 vorgesehen, also gleichzeitig zum offiziellen Austritt der ZRB aus der Clientis-Gruppe.Die neue Open Finance Plattform von Inventx soll unter anderem via offene APIs eine einfache Anbindung der Services von Fintech-Startups und anderen Technologieanbietern bieten. Dies soll Anwenderbanken mehr Flexibilität bei der digitalen Transformation geben. (hjm)