Schwyz und Dialog einigen sich aussergerichtlich

Dialog muss dem Kanton wegen gescheitertem Schul-Software-Projekt nur 300'000 statt 675'000 Franken zahlen.

Geld geht an Gemeinden und Bezirke

Der Kanton Schwyz hat sich im Gerichtsstreit um ein gescheitertes Projekt zur Schuldatenverwaltung mit Dialog Verwaltungs-Data auf einen Vergleich geeinigt. Das Unternehmen zahlt 300'000 Franken – der Kanton hatte ursprünglich 675'000 Schadenersatz Franken gefordert.Die Regierung habe dem Vergleich zugestimmt, um einen aufwändigen und zeitraubenden Prozess zu vermeiden und einen Schlussstrich unter das gescheiterte E-Government-Projekt ziehen zu können, teilte sie mit. Der Kanton war in der Sache im Februar vor Gericht gezogen.Die Reduktion der ursprünglich geforderten Schadenersatzzahlung sei Teil der Verhandlungslösung, wie Regierungsrat Michael Stähli auf Anfrage von 'sda' sagte. Insgesamt habe der Kanton Schwyz der Firma 550'000 Franken bezahlt.Verwaltungsintern wird das gescheiterte Projekt laut Stähli keine Konsequenzen nach sich ziehen. Die Mängel seienerkannt worden und lägen klar bei der Lieferfirma. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse aber flössen sicher in ein allfälliges Nachfolgeprojekt ein, sagte Stähli.Das Projekt "schuldatenverwaltung.sz" hätte für die Schwyzer Volksschulen eine gemeinsame kantonale Daten- und Arbeitsplattform schaffen sollen. Es hätte 13 verschiedene Verwaltungsprogramme ablösen und sämtliche administrative Prozesse vereinheitlichen sollen.Das Parlament hatte 2010 für das Projekt einen Kredit von 1,23 Millionen Franken gesprochen. Der eigentlich schon auf Ende 2011 geplante Projektabschluss wurde mehrmals verschoben und der Leistungsumfang reduziert worden. Als das Produkt schliesslich 2014 ausgeliefert wurde, stellte der Kanton erhebliche Mängel fest und brach das Projekt ab. Im Jahr darauf entschied man sich zudem dazu, vorerst kein Nachfolgeprojekt zu starten Vor Gericht verlangte der Kanton die Rückerstattung bereits geleisteter Zahlungen sowie einen Schadenersatz von gesamthaft 675'000 Franken. Der Richter hatte insbesondere die Gerichts-Expertise von 2016 als eindeutig bezeichnet, wonach die Sicherheitsmängel der Software so gravierend waren, dass sie den Kanton zum Abbruch des Projekts berechtigten.Die Gemeinden und Bezirke, die gemäss Gesetz über das E-Government an den Gesamtprojektkosten zur Hälfte beteiligt waren, werden gemäss dem geltenden Kostenverteilschlüssel entsprechende Rückerstattungen erhalten.Aktuell arbeiten laut Stähli die meisten Schulen mit der Schuldatensoftware "Scolaris". Man warte diesbezüglich noch auf eine webbasierte Lösung. Sobald diese auf dem Mark erhältlich sei, werde deren Einsatz als ein mögliches Nachfolgeprojekt geprüft. (hjm/sda)