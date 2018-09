Hivemind will ins Schweizer Azure-RZ zügeln

Noch ist nicht bekannt, wo genau Microsoft sein in diesem Frühling angekündigtes Azure-Rechenzentrum in der Schweiz ansiedeln wird. Aber zumindest einen zukünftigen Nutzer kennt man nun: Die Smart-City-Plattform des Zürcher IoT-Startups Hivemind soll im nächsten Jahr in die Schweizer Cloud-Plattform von Microsoft gezügelt werden. Damit werden, sobald es soweit ist, auch die Daten der Kunden, zum Beispiel Städte und Kantone, die auf der Basis der Hivemind-Plattform Smart-City-Projektelancieren, in der Schweiz gelagert werden.Dies gab Hivemind anlässlich seines IoT-Innovation-Events in Zürich bekannt. Gleichzeitig kündigte Hivemind dabei auch den Start einer neuen Plattform namens "Start Smart Facility an, die sich vor allem an Anwender aus dem Bereich Immobilienmanagement richtet. Bei der Definition der Anwendungen für die Plattform arbeite man eng mit dem Facility-Services-Unternehmen ISS Schweiz zusammen, so Hivemind. (hjm)