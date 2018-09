Konzept ICT Scouts und Campus wird in Bern umgesetzt

Schweizweit

Nach Pilotprojekten im Kanton Baselland wird der erste ICT Campus in Bern realisiert. ICT Scouts & Campus ist ein Projekt der Informatik-Nachwuchsförderung. Das Konzept erinnert etwas an die Nachwuchsrekrutierung im Sport. ICT Scouts finden in Zusammenarbeit mit Schulen talentierte und an Informatik interessierte Kinder und Jugendliche und laden diese zu ICT Campusse in der Freizeit ein. Nützlich ist diese Art der Nachwuchsförderung vor allem auch für Lehrbetriebe, da Interesse und Eignung von potentiellen Lehrlingen schon vor der Berufswahl klar sind.In Bern wird das Projekt vom ICT Cluster Bern wie auch von den Technischen Fachschulen unterstützt. Sie sind es auch, die den ersten "Demo-Campus" am 24. November in Bern durchführen. Das Projekt hat Anklang bei den Behördengefunden. So treten Regierungsrätin und "Bildungsministerin" Franziska Teuscher und der Leiter der Standortförderung, Sebastian Friess" am "Demo-Campus" in Bern auf.Mehr Informationen zum Demo Campus gibt es in diesem Flyer (öffnet PDF). Kinder und Jugendliche können sich hier anmelden, Erwachsene, die sich informieren wollen, melden sich hier an. Schon im Herbst soll das Konzept ICT Scouts & Campus in Zürich umgesetzt werden. Danach wollen die Initiatoren ICT Scouts & Campus jährlich in zwei Regionen der Schweiz neu etablieren. (hc)