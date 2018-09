NetApp lanciert Kubernetes Service

Der Storage-Anbieter NetApp hat die Firma StackPointCloud übernommen. StackPointCloud sei ein "führender Anbieter von Kubernetes-as-a-Service", schreibt NetApp.NetApp hat den Service der übernommenen Firma per sofort in NetApp Kubernetes Service umgetauft und bietet ihn per sofort an. Man kann damit Cluster undContainer-Anwendungen in verschiedenen Clouds (AWS, Google, Azure und NetApp HCI) bereitstellen.Mit der Übernahme habe man ein erfahrenes und innovatives Entwicklungsteam gewonnen. Und NetApp sei in der Kubernetes- und Istio-Open-Source-DevOps-Community nun präsenter, schreibt der Storage-Hersteller. (hc)