FHNW-Studium "iCompetence" bei Frauen ein Erfolg

388 Ingenieurinnen und Ingenieure haben letzte Woche ein Diplom als Bachelor of Science an der Hochschule für Technik FHNW in Windisch erhalten. 88 von ihnen haben den Studiengang für Informatik abgeschlossen.Interessant ist die Entwicklung der Profilierung "iCompetence", in der Informatik mit Design und Management verbunden werden. Von 19 der "iCompetence"-Diplomierten sind nämlich acht Frauen.Die im Markt zweifellos sehr nachgefragte Kombination von Informatik, Design und Management spricht also gleich viele Frauen wie Männer an. Ganz ähnlich sieht es bei den Lehrenden aus. In "iCompetence" lehren zur Zeit 17 Frauen.Die Profilierung "iCompetence" wurde vor acht Jahren entwickelt. Die Erfolgsquote von Männern und Frauen sei gleich, so Studiengangleiterin Sarah Hauser. (hc)