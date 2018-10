Typo3 in der neuen Langzeit-Support-Version frei gegeben

Die Typo3-Community teilt mit, sie habe die neueste Version des Content Management Systems mit Langzeit-Support (LTS) freigegeben. Typo3 v9 LTS bringe über hundert neue Features mit, heisst es in der Mitteilung der Typo3 Association.Damit ist die finale LTS-Version verfügbar unter der genauen Versionsnummer Typo3 v9.5. Die neue Version wird für sechs Jahre unterstützt, erhält also Security-Updates, Bug-Fixes undsoweiter. Einen Short-Term-Support mit fixen Zeitrahmen und zwingenden Updates gibt es übrigens bei "Zwischen"-Versionen des Open-Source-Systems nicht. Die letzte ältere LTS-Version von Typo3 ist 8.7.Die neueste LTS-Version bietet Updates rund um DSGVO. Man unterstütze nun die Anonymisierung von IP-Adressen und Cookie-freie YouTube-Filme sowie die Möglichkeit, inaktive User automatisch zu entfernen.Zudem sei das Backend in Sachen Usability verbessert worden und ein Admin erhält Zugriff auf Statistiken.Die Community hat auch neue SEO-Optionen frei gegeben, was dieMarketer freuen dürfte, aber auch Entwickler: Die sprechenden URLS sind nun out-of-the-box verfügbar und nicht als Extensions.Auch für Developer gibt es News: Sie sollen neue Projekte schneller starten können, weil die SQLite-Datenbanklösung unterstützt werde. Damit ergänze man die bereits unterstützten MySQL, MariaDB, MSSQL und PostgreSQL im CMS. Zudem sei das Multi-Site-Handling verbessert worden.Nicht zuletzt soll ein Upgrade von älteren zur neuen Typo3-Version ab sofort leichter fallen: "Ein neuer Erweiterungs-Scanner identifiziert Inkompatibilitäten und veralteten Code in den Erweiterungen und gibt Hinweise auf Dokumentationen und einen Migrationspfad", so die Typo3 Association.Typo3 ist im Enterprise-Bereich das in der Schweiz am weitest verbreitete Open-Source-CMS, so der Schweizer Sprecher der Community, Dominic Brander, auf Anfrage.An dieser Stelle sei auch festgehalten, dass sich der globale "Hauptsitz" des CMS im zugerischen Baar befindet. Er ist als Verein organisiert. (mag)