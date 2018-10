Google startet Verkauf von .page-Domains

Google hat sich 2013 die Herrschaft über viele neue Top-Level-Domains gesichert. Während beispielsweise .google für den Eigengebrauch reserviert ist, gibt der Suchmaschinenriese andere nach und nach zur kommerziellen Nutzung frei. Nun ist .page an der Reihe Seit dem 27. August lief die "Sunrise" für den Verkauf von .page-Domainnamen. In dieser Phase konnten sich Besitzer von Markennamen bereits ihre Domains sichern. Nun läuft die sogenannte Early-Access-Phase. In dieser kann sich nun jedermann für Domainnamen voranmelden. Am kommenden Dienstag, dem 9.Oktober, startet dann der eigentliche Verkauf.Die Early-Access-Phase hat eine Besonderheit: Der Preis für eine Domain ist typischerweise umso höher, je früher man sie sich sichern will. Wer unbedingt eine ganz bestimmte Domain haben will, muss also mehr bezahlen.Übrigens lässt Google nur voll verschlüsselte Webseiten für den Betrieb unter einer .page-Domain zu. Technisch wird dies gesichert, indem bei allen Domains dieser TLD standardmässig HTTP Strict Transport Security (HSTS) aktiviert ist. Dies bewirkt, dass Browser sich weigern, unverschlüsselte Seiten abzurufen. (hjm)