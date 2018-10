Exklusiv: Helvetia erteilt Zuschlag für ein IT-Riesenprojekt

Adcubum siegt im Pitch und kann eine IT-Gesamtlösung liefern. Inside-it.ch weiss auch, wer verlor und warum.

Etwa alle drei bis vier Jahre geschieht es, dass eine Schweizer Versicherung eine IT-Gesamtlösung ausschreibt und nicht bloss einen Teil. Helvetia hat dies für den Nicht-Leben-Bereich getan und nun entschieden, die Standardlösung Syrius von Adcubum einzuführen.Die Versicherung bestätigt entsprechende Informationen auf Anfrage von inside-it.ch. "Helvetia verfolgt das Ziel, die bestehende IT-Systemlandschaft des Marktbereichs Nicht-Leben von Helvetia Versicherungen zu modernisieren, die Basis für die strategischen Anforderungen zu schaffen sowie die Digitalisierung und Automatisierung weiter voranzutreiben," so Jonas Grossniklaus, Senior Manager Corporate Communications bei der Versicherung.Zum Hintergrund der Beschaffung erklärt er, man habe "ein umfassendes Evaluationsprojekt mit entsprechenden Ausschreibungen durchgeführt. Die 'Long List' umfasste viele Anbieter undLösungskonzeptionen."Man darf vermuten, dass auf dieser auch die deutsche Firma MSG und die italienische RGI gewesen sein könnten, aber das ist unbekannt. Jedenfalls wurde die Zahl von fähigen Anbieten auf eine Short List hin reduziert. Nach Informationen von inside-it.ch waren danach nur noch die Schweizer Adcubum und der US-Konzen Guidewire im Rennen. Stimmt dies? Ja, sagt Grossniklaus.Warum entschied man sich schliesslich für Adcubum und Syrius? "Bei der Bewertung der unterschiedlichen IT-Lösungen und Anbieter wurden mehrere Kriterien in insgesamt vier Dimensionen beurteilt. In der finalen Bewertung lagen beide Anbieter nahe beieinander. Das Evaluationsprojekt kam insgesamt zum Schluss, dass mit beiden Anbietern ein erfolgreiches Umsetzungsprojekt möglich wäre. Den Ausschlag gab am Ende die Einschätzung zur erwarteten Zusammenarbeit mit dem Partner Adcubum durch die räumliche und kulturelle Nähe mit Helvetia Versicherungen."Damit ist ein Riesenerfolg für Adcubum unter Dach und Fach. Was kann die Versicherung, so kurz nach dem Entscheid, zum Zeitplan sagen? "Die Lösung Syrius von Adcubum wird über mehrere Jahre etappiert eingeführt", so Grossniklaus. (Marcel Gamma)