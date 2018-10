Huawei setzt auf hybride Cloud und KI

Der chinesische IT-Konzern Huawei lancierte anlässlich der jährlichen Kundenkonferenz eine Reihe neuer Produkte. Aufsehen erregte diese Woche die Ankündigung eigener KI-Chips. Gestern kündigte Huawei weitere Neuerungen an. So gibt die Private-Cloud-Plattform FusionCloud in einer neuen Version. Sie hat (natürlich) die gleiche Architektur wie die Huawei-eigene Public Cloud,lässt sich gemäss dem Anbieter aber auch mit Azure und AWS verbinden.Zusätzlich wirft Huawei unter dem Namen "Atlas" neue Hardware für die Beschleunigung von KI-Anwendungen auf den Markt. Es gibt ein kreditkartengrosses Modul für Videoanalysen, das man in Kameras und Drohnen einbauen kann. Dazu kommen Beschleunigungsmodule für Server (halbe PCI-Standardkarte) und eine Set-Top-Box für Videoanalyse. (hc)